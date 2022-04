Guillaume ELUERD

Je travaille dans l’industrie du jeu vidéo depuis 1997, date à laquelle j’ai été engagé comme scénariste par la société In Utero/Mater Machina. J’ai ainsi conçu et écrit les scenarii ainsi que les dialogues de tous les jeux produits par la société et distribués par diverses partenaires, dont Ubisoft et Cryo.



Ayant fait des études d’anglais, je me suis aussi retrouvé « tout naturellement » à gérer la localisation de nos jeux (texte et audio), ce qui m’a permis de créer un studio son en interne et ainsi passer de scénariste à directeur artistique audio (musique et voiceover). J’ai ainsi eu la chance de pouvoir assurer la continuité de mes scenarii depuis l’écriture jusqu’à leur finalisation audio, et aussi me former « sur le tas » aux métiers de localisation et de la direction d’acteurs.



Depuis 2002, je travaille en freelance dans tous les secteurs de production suscités. Il m’arrive encore parfois d’assurer la totalité du parcours (scénario, dialogues, traduction, direction d’acteur), mais cela devient de plus en plus rare. En 2007 j’ai d’ailleurs élargi mon activité vers la traduction purement éditoriale afin de pallier au manque de projets concrets dans le jeu vidéo. Le fait d’être resté freelance a sans doute été une erreur de ma part, mais j’ai préféré la liberté de pouvoir changer, sans compter que cela m’a donné l’occasion d’écrire une série animée pour une chaîne du groupe Canal +.



Je vous enjoins à consulter mon parcours afin que vous puissiez vous rendre compte de mon expérience.



Mes compétences :

Traduction

Scénario

Musique

Localisation