Guillaume ESPY

Administration AD 2000, 2003 et 2008 R2.

Gestion Exchange 2003, 2007.

Administration et configuration Hyper-V 2008R2.

mise en place isa 2003 en proxy.

Gestion BES 4

Mise en place d'un cluster HyperV 2008R2.

Gestion Nestasq U120 U30.

Gestion PABX Matra.

Installation et gestion d'une baie equallogic.

Installation et gestion de backup exec 2010 R2.

Installation et gestion de trend Micro.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet