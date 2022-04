Guillaume EUZEN

Formations Principales :



2010-2014 : Diplôme d'ingénieur de l'EICNAM en sciences et technologies nucléaires option réacteurs nucléaires et cycle du combustible



2010-2014 : RNCP2 - responsable en production industrielle parcours sciences et technologies nucléaires



2011 : Certificat contrôle commande des réacteurs nucléaires à l'INSTN



2006-janvier 2009 : DUT Mesures Physiques à l'IUT d'Orsay



2005: Bac S, spécialité Physique.



..............................................................................................................................................................................................



Mes compétences :

Neutronique

Energie

Physique nucléaire

Exploitation d'installation de production