Site web : http://www.guillaume-eymard-photographe.com



Photographe autodidacte, issu d'une formation scientifique et théâtrale, c'est une fascination certaine pour les relations humaines et le spectacle vivant qui m'anime.

Au delà de l'image, un portrait est un poème.

Dans ma démarche, je me concentre à suivre les artistes dans la recherche de leur image. Sa construction est aussi consciente qu'intuitive et doit laisser paraître toute la bauté et les mystères de l'âme. C'est là pour moi toute l'image de la nature humaine, fascinante et débordante.



Je travaille en studio sur Nice et Paris, et me déplace aussi selon les besoins.

Pour plus d'informations et vos demandes de devis, n'hésitez pas à me contacter.



Au plaisir d'un prochain flash,

Guillaume Eymard.



Mes compétences :

Photographie

Graphisme

Reporter

Portraitiste