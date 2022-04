Guillaume FABRY-CASSIN

Bonjour,



Ingénieur en matériaux et mécanique, avec de compétences en qualité et en management, je suis actuellement en poste en tant qu'ingénieur essais.

Je m'occupe de mener à bien des essais de validation de produits et équipements ferroviaires. Faiveley Transport Tours conçoit et fabrique des sytèmes d'acces au trains, portes embarquées, portes palières ou emmarchements.

Au laboratoire d'essais, je travaille en collaboration avec le bureau d'études pour concevoir et valider des produits en accord avec les normes internationales.



Mes compétences :

Ferroviaire

Qualité

Ingénierie

Normes ISO

Mécanique

Relationnel

Matériaux