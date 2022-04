Erwan BOTREL

J'ai acquis durant mes années d'études et mes expériences professionnelles un penchant certain pour les activités liées à l'innovation, la conception et la R&D.

Je suis par nature curieux, pragmatique et ouvert sur les nouvelles technologies.







Mes compétences :

Innovation

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Créativité

Conception

Amélioration continue

Chiffrage

Qualité

Electrotechnique

Maintenance

Matériaux

Analyse