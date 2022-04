Guillaume FAILLEAU

Merci de votre visite. Passionné de sciences et de technologie, c'est au sein d'un laboratoire de recherche que j’exerce ma profession d'ingénieur. Diplômé d'un doctorat en physique depuis 2010, j'ai tout d'abord commencé les activités de métrologie en thermométrie par contact. J'ai activement contribué au développement de méthodes d'étalonnage pour les thermocouples à hautes températures (de 1000 °C à 2000 °C). A ces niveaux de température, je me suis particulièrement intéressé aux problématiques de mesure et de contrôle de la température au sein du secteur de l'industrie nucléaire. C'est naturellement que je me suis tourné vers des techniques avancées telles que la mesure de température distribuée ou répartie par fibre optique (réseaux de Bragg, diffusions Raman, Brillouin et Rayleigh). Ces technologies intéressent les secteurs du nucléaire (production d'énergie et stockage des déchets) et également le secteur hydraulique (digues et barrages). Je suis également spécialisé pour ce qui concerne les propriétés radiatives des matériaux, avec un intérêt particulier pour le traitement du signal. Un projet en cours consiste en le détournement d'un spectromètre infrarouge pour en faire un comparateur de luminance.

J'aime le défi et le goût du challenge, j'étudierai toute proposition de projet en phase avec mes compétences.



Mes compétences :

Ingénierie

MATLAB

Gestion de projet

Thermique

Optique

Métrologie

R&D

Physique

Thermodynamique