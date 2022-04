Guillaume FARGUES

Robuste homme de terrain, mon parcours professionnel m'a amené à développer et renforcer mes capacités à placer le client au cœur de mes démarches commerciales.

Satisfaire ses attentes et ses besoins, solutionner ses problématiques actuelles et être en mesure de proposer les meilleures solutions commerciales tout en atteignant mes objectifs.

Doté d'un mental sans failles, rigoureux et pugnace, je considère que la persévérance et la résistance à l'échec font partie intégrante des succès commerciaux d'exception.