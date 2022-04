Guillaume FAUCHON

Issu d'une formation commerciale, BTS Action Commerciale, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme commercial auprès des particuliers et par la suite auprès des professionnels.



Je me suis ensuite dirigé vers la grande distribution où j'ai au fur et à mesure des années, occupé les postes d'adjoint dans un magasin de proximité 7 J (dock de France) , chef de rayon en supermarché enseigne ATAC et directeur de supermarché (7ans) toujours pour l'enseigne ATAC.

J'ai par la suite décidé de me mettre à mon compte en créant un magasin de jeux video sur Blois pendant 3ans.

Je me suis ensuite redirigé vers le métier de commercial, ayant acquis un sens relationnel, une capacité à négocier à fidéliser à convaincre,



Mes compétences :

Sens de l'engagement

Loyal et consciencieux

Investit beaucoup d'énergie au travail avec m

Organisé et bon sens relationnel