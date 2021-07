Marjorie MEUNIER

Www.ston-art.fr

Le produit Decopierre est un enduit mural décoratif à base de chaux et de poudre de marbre.

Une fois projeté, l'enduit est taillé par un applicateur/décorateur qui peut, en fonction de la region et du client, dessiner tous les types de pierre souhaités.

Outre ses nombreuses qualités ( perméabilité, souplesse, propriétés antibactériennes, bonne résistance à la chaleur...), l'enduit Decopierre est un matériau écologique pour la rénovation des murs anciens ou plus simplement pour la décoration.

L'enduit Decopierre possède également des qualités esthétiques incomparables, tant au niveau de sa texture que ses coloris : que ce soit en version naturelle ( un blanc légèrement bleuté ) ou en y ajoutant des pigmentations naturels qui lui donneront une teinte précise.

Appliqué dans le respect des règles de l'art, l'enduit Decopierre permet d'assurer l'imperméabilisation des façades. Très tolérant, il peut également s'appliquer ponctuellement jusqu'à 4 cm d'épaisseur.



Avec l'enduit mural Decopierre, tous les styles sont réalisables : rustique, contemporain, murs de briques ou en pierres de région...

Vous pouvez ainsi varier à l'infini les créations décoratives, toutes les combinaisons sont possibles.

Decopierre vous apporte les solutions adaptées à toutes les situations : en rénovation, en décoration, sur du neuf ou de l'ancien, en extérieur ou en intérieur.



Une grande souplesse architecturale.



You tube : video decopierre 2013



