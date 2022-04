Guillaume FAUVEL, jeune entrepreuneur, dynamique avec un sens aigu du relationnel, après un parcours de plusieurs années en banque et assurance et fort de mon expérience, j’ai décidé de mettre mes compétences aux services des futurs acquéreurs.

Soucieux de mener à bien un travail de qualité et de satisfaire le client. Mon choix, c’est porté sur CREDISSIMMO, société de valeurs. Je suis donc mandaté par cette enseigne pour vous proposer leurs services.



Je suis personnellement en charge de mettre tous les moyens en œuvre pour vous aider à trouver le meilleur partenaire bancaire pour votre projet immobilier et vous garantir les conditions les plus avantageuses et les mieux adaptées à votre situation (taux préférentiels, assurances optimisées, garantie, modularité, remboursement anticipé sans pénalités, etc…).



Indépendants, agent immobiliers, professionnels, nous pouvons travailler ensemble, je suis disponible pour tout échange pour d'éventuels partenariats.



Des questions ? N’hésitez pas ! g.fauvel@credissimmo.fr

06.89.76.69.33



Mes compétences :

Conseil

Banque

Assurance

Conseil commercial

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion de la relation client

Sens du contact

Microsoft PowerPoint

assurance emprunteur