Guillaume FAUX

Avec plus de 10 ans d'expériences professionnelles dans l'organisation d'évènements et le management, je possède aujourd'hui une expertise qui me permet de m'adapter à tout type d'interlocuteurs, d'un artisan à un chef d'entreprise, de la TPE à la multinationale, du demandeur d'emploi au politique.



Responsabilités et prises de décisions en totale autonomie sont mon pain quotidien. J'ai managé toutes les actions de communication, l'intégralité du processus logistique des quelques 200 évènements qui m'ont été confiés au cours de mon parcours (rétroplannning, prestataires, sécurité, traiteurs, etc.), ainsi que toutes les décisions afférentes au service que je dirige.



Je dispose d'une autonomie totale sur gestion budgétaire annuelle de l'ordre du million d'Euro. En fonction des ratios de rentabilité sur lequel je m'engage, je suis le garant du retour sur investissement, tout en adaptant l'activité au contexte socio-économique.





4 mots qui me définissent professionnellement :

l'écoute, l'efficacité, la rapidité, le savoir-faire



Mes compétences :

Achats

Actions de communication

BTP

CAO

Commerciale

Communication

Evénementiel

Formation

Gestion commerciale

Management

Organisation

Relation Client

Gestion

Gestion de la relation client