Guillaume FERET

Bonjour,



J'attache beaucoup d'importance aux relations humaines, qu'elles soient d'ordre privées ou professionnelles.

Inspirant ainsi la confiance et l'honnêteté auprès de mes collaborateurs et partenaires et facilitant aussi grandement à l'esprit de "Fidélisation".



Enthousiaste et pragmatique, je cherche à poursuivre mon aventure professionnelle dans un environnement proche de ma formation initiale ou lié au domaine de l'industrie; en tant que Manager, Chef des ventes ou Directeur Régional.



Mes expériences en B2B m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences en tant qu' Acheteur, Vendeur et Manager.



A bientôt.



Mes compétences :

Management

Vente B2B

Développement commercial

Recrutement

Achats

Prospection commerciale

Gestion des stocks