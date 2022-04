Guillaume FETAUD

Suite à mes diverses expériences professionnelles en France et aux USA dans le secteur du Tourisme et de l’événementiel, j’ai pu promouvoir ces deux pays à travers de nombreux acteurs du tourisme: tour opérateurs, agences de voyages, compagnies aériennes, groupes hôteliers, agences événementielles et incentives, grands comptes sociétés…



Par conséquent je souhaiterais poursuivre mes savoir faire acquis en matière de promotion, de vente et commercialisation de produits au sein de sociétés spécialisées dans le secteur du tourisme, de la communication et de l'événementiel.



Mes compétences :

TOURISME D'AFFAIRES