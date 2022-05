Lionel BERTOUNECHE

Après plusieurs expériences au sein de Maison de la France puis de ATOUT FRANCE, je suis aujourd'hui en charge des services Communication et Editions-Photothèque. (8 collaborateurs)



Les missions transversales sur le volet communication couvrent un panel de compétences variées dans un univers international exigeant :



- Mise en en place des campagne multimarchés (media planning, coordination régie, suivi budgétaire, ROI) pour le compte de la maison ou en partenariat.

- Gestion des créations publicitaire en lien avec les agences de communication (off et online + évènementiels terrain, actions de streetmarketing) constitue un pôle important de mon activité quotidienne.

- Lancement et gestion de marque : charte graphique, déclinaison, support de la marque France : marque ombrelle du tourisme français

- Création et animation d'un INTRANET, partagé par 36 bureaux dans 32 pays pour 450 collaborateurs.



AUDIOVISUEL : création de films promotionnels et institutionnels.



Maître d'oeuvre de la campagne BIENVENUE EN FRANCE : campagne de sensibilisation des professionnels français à l’accueil des touristes étrangers (70 000 signataires, animation de réseau et recherche de partenariats). Soirée évènementielle de remise de prix.



Quelques exemples d'actions sur le volet EDITIONS-PHOTOTHEQUE :

Coordination des publications professionnelles et Brochures promotionnelles (grand public) de ATOUT FRANCE.

Gestion de la photothèque de ATOUT FRANCE : réalisation de reportages, achat photos, relations photographes, négociations des droits photos).



Mes compétences :

communication

tourisme

édition

Gestion de projet

voyages

réseau

Réseaux sociaux

marketing

Adobe Photoshop

dynamique

etourisme

Sport

internet