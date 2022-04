Bonjour à toutes et à tous, actuellement en poste dans le secteur de l'énergie, je cherche à développer mon réseau. 2018 est une année de concrétisation et d'accélération de projets de transformation digitale que nous construisons quotidiennement avec nos clients et partenaires.



Mes compétences :

Project manager

IT

SEPA

Conduite du changement

Entrepreneur

Gestion de projet