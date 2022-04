Né à Paris en janvier 1964, c'est après des études d'ingénierie que j'ai créé ma première agence de communication.



J'ai entamé une carrière de créatif publicitaire pendant de nombreuses années avant de venir à la photographie.



D’une nécessité professionnelle, la photo est devenue une passion…une évidence...

Ma vie m'a entraîné aux quatre coins du monde que j'ai toujours parcouru armé de mon appareil photo afin de capturer les émotions, les gens, les sensations…



Amoureux des voyages, de la découverte et des rencontres, ma première motivation fut de partager en fixant ces instants d'éternité. C’est capter un rare moment de vérité, une émotion authentique (qu’elle soit positive ou négative), un instant d’intimité, une profondeur dans un regard, une vraie intensité. On ne triche pas avec l'émotion...



A chaque fois, j'ai tenté de nous conduire hors des sentiers battus tout en me laissant porter par le côté imprévisible de mes rencontres et de la réalité… En outre, parsemée de symboles, chaque image permet au réel de se conjuguer autrement, de délivrer une autre perception du réel … Un état des lieux entre joie et mélancolie, présence et évanescence.



J'ai voulu montrer au plus grand nombre mon travail longtemps demeuré dans l’ombre, parce que témoigner est le rôle, la mission ainsi que le devoir du photographe.



Premières expositions et publications en France en 2006... et toujours des projets en cours de réalisation...



A suivre !



Guillaume Frémeau - Photographe





Mes compétences :

Conseil

Formateur

Sourcing

Communication

Formation

Consultant

Création

Management

Marketing

