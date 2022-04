Isabelle PANTIN

Je vous invite à consulter mon portfolio : graphisa.e-monsite.com



Riche d'une expérience de plus de 20 années orientée surtout vers la communication papier, entamant mon parcours en tant que graphiste traditionnelle (maquettiste -illustratrice-roughman) puis, évoluant vers la PAO depuis 1993, je maîtrise aujourd'hui les principaux logiciels de la chaîne graphique (Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark Xpress...), alliant créativité, rigueur et dynamisme !



Ayant travaillé en agences de publicité, studios de création, imprimerie, mais aussi en freelance, comme aujourd'hui, je m'intègre aisemment au sein d'une équipe et je fais également preuve d'autonomie, sachant prendre charge, en respectant les délais serrés, tout projet de la création aux fichiers d'impression (Représentations 3D PLV, agencement..., Affiches, brochures, création d'images de marque, packagings, illustrations, retouches photos etc…)



Budgets/clients :

PLV : Jacques Dessange, Lanvin, Van Cleef & Arpels, Lalique, l'Oréal, Pierre Cardin, Uriage, Revlon, Azzaro, Roget & Galet, Thalgo, Mumm, Nespresso, Veuve Cliquot, Lu, Peter Stuyvesant, Windfield, Lucky Stricke...

Affiches, fiches techniques, annonces presse, catalogues... : Barbara lingerie, Ravage, Daniel Hechter, Sonia Rykiel, UHU...

Packagings : Hédiard, Heineken, Maille, Dim, Redline Limit, Dorothée Bis, Parfums L.T. Piver et E.Coudray, Parfums Hervé Leger, Lingerie Scandale

Création d'image de marque : Endemol : Miss France...



Grâce à Viadeo, j'espère développer mon réseau de contacts professionnels, ma clientèle principalement.





Mes compétences :

Création graphique

Infographiste freelance 3D-2D- PAO

Arts plastiques

Logos