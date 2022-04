Guillaume FUSTEC

Proactive, driven and independant, I am a second year business school student.



With a view to looking for an internship from the 23rd May 2016, i considerate much about business financing above all on private equity firm's which are supporting cleantechnologies projects. Thus I would like to complete an internship within Renewable Utilities project financing.



Eventually I am also concerned about merge and acquisitions, especially in developping countries, as a consequence I look forward for opportunities in transaction services.



French Version :

Proactif, dynamique et autonome je suis un étudiant en 2ème année d'école de management.



Je suis à la recherche d'un stage de césure à compter du 23 mai 2016, particulièrement intéressé par la problématique de financement des entreprises il m’apparaît idéal de mettre mes compétences a disposition d'un fonds d'investissement portant notamment des projets d’énergies renouvelables. Ainsi j'aimerais réaliser un stage en Financement de projets appliquée aux projets d'Energie Renouvelables.



Par ailleurs je suis très attiré par l'enjeu que représente les fusions/acquisitions pour les entreprises, particulièrement dans les régions en développement, et reste donc très attentif aux opportunités de stage en Services Transactionnels.



Mes compétences :

Excel et Access

Microsoft SQL Server

PSE1

Microsoft Word

Powerpoint

PSE2

Secourisme

Internet

Economie