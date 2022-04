Guillaume GABORIT

Klöckner & Co est le plus grand distributeur indépendant d'aciers et de métaux dont le siège est basé à Duisburg (Allemagne), implanté en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil ainsi qu'en Chine. Le Coeur d'activité du groupe Klöckner & Co réside dans la distribution dépositaire d'aciers et de métaux non ferreux.



Quelques 185 000 clients actifs sont ainsi approvisionnés via un réseau comptant près de 290 sites de stockage et de parachèvement au sein desquels opère un total d'environ 11 000 collaborateurs répartis dans 20 pays dans le monde.



