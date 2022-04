Professionnel du marketing avec 15 ans d'expérience dans des environnements B2C et B2B (à des niveaux local, régional et global).



Expertise en : stratégie & branding | insights & innovation | gestion d'équipe & de projets | business development



Convaincu de la nécessité de réduire le fossé entre stratégie et créativité !





Mes compétences :

Marketing

business development

branding

food

management