Guillaume GAILLARD

- Expert en électrotechnique

- 10 ans d’expérience dans le secteur des dispositifs médicaux

- Auditeur certifié ISO 9001 et ISO 13485

- Consultant de Nexialist, spécialisé dans la mise en place de système qualité, le management de projet, les audits internes et fournisseurs ainsi que dans la construction des dossiers techniques produits.



NexialistArray est une société de conseil spécialisée dans le domaine des dispositifs médicaux. Nous proposons des solutions ciblées, basées sur une approche globale de cycle de vie du produit pour accompagner les projets de produits de santé et de dispositifs médicaux innovants.

Nexialist soutient les sociétés du secteur du dispositif médical et du dispositif médical de diagnostic in vitro désireuses :

- d’améliorer leur système de management de la qualité,

- de perfectionner leur stratégie,

- de développer leurs activités commerciales,

le but étant d’optimiser le délai de commercialisation sur le marché des technologies de la santé qui se révèle particulièrement réglementé et compétitif.

Grâce à sa vision d’ensemble de l’industrie du dispositif médical, Nexialist peut aider les sociétés et mener des audits à tous les stades de la vie du dispositif médical, notamment le contrôle de la conception, les affaires réglementaires, la gestion des risques, la “due diligence”, la surveillance post commercialisation, le dossier technique, etc.