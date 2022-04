Guillaume GAILLARD

Je me considère comme un manager du changement s'appuyant sur :

- un management coopératif ou les collaborateurs sont les clés du dispositif

- une organisation adaptée à la structure, sa taille, ses domaines d’action

- une expérience permettant d’actionner des clés d’optimisation variées et rapides



Dont les résultats sont rapidement mesurables par les indicateurs principaux tels que :

+ Opérationnel : qualité - délai - performance

+ Attractivité de l'offre : développement du portefeuille, mutualisation...

+ Perception de la satisfaction clients

+ Financier : coût de gestion, retours sur investissement...



Ma position consiste à un pilotage global, la mise en œuvre, la contractualisation du dispositif, le contrôle du respect des engagements mutuels voir de la révision des objectifs, les renégociations, la transformation et la conduite du changement pour une adhésion des équipes... m'ayant notamment permis de proposer et commercialiser une offre de délégation de gestion.



Mes expériences passées me permettent de pouvoir manager des équipes de back ou de front office et de driver les relations avec partenaires et sous-traitants (concrétisées notamment par des offres de gestion pour compte de tiers / développement de portefeuille)



Je suis un homme de projet au profil polyvalent (s'ayant illustré par la création de fonctions support, la réalisation d'audits interne/externe, la gestion financière...), une forte capacité d'adaptation et fort d'un esprit d'initiative et de responsabilité.



Mes plans stratégiques se sont concrétisés par des résultats dans des activités et secteurs divers:

- développement de portefeuille

- création d'une offre de gestion compétitive

- optimisation des services de back et front office avec réduction des coûts de gestion de plus de 15 % et une amélioration des performances à hauteur de 20%

- déploiement d'une offre de marketing pour développer l'attractivité des établissements de santé





Mes compétences :

MANAGMENT DE TRANSITION

Relation clients

Dynamique et très attachée aux résultats

Audit

Pilotage du changement

Sous traitant

Négociateur

Direction générale

Gestion de budget

Développement de partenariats avec les entrep

Offre de gestion pour compte

Project management

Développement commercial

Conduite du changement

Gestion de projet

Relationnel