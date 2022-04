Guillaume Gaillard est un travailleur indépendant inscrit à la maison des artistes .

Né en 1976 , j’ai découvert l’informatique fin des années 80 , début 90 avec Atari , Thomson, Bull, Commodore et les premiers PC INTEL.

Passionné par les arts graphique , j’axe mes études sur l’apprentissage artistique ( BAC F12 arts appliqué suivie de 5 années à l’ENSAD )

J’ai débuté la 3D avec Imagine 3.0(1994) et Renderay 1.0 ( 1995 ) sur les tout premier CPU pentium . Puis j’ai continué mon apprentissage avec LightWave et 3DSMAX. C’est sur ce dernier que je décide de me perfectionner.

L’avènement de la 3D en temps réel me pousse vers Virtools. Je développe ainsi dans mon coin des mini jeux et des programmes interactifs cœurs d’installations interactives artistiques avec le duo 3DSMAX / Virtools couplé à des capteurs de ma fabrication et des vidéoprojections.

En 2002, ayant terminé mes 5 années à l’ENSAD de Limoges , je travail en tant que généraliste 3D et motion design en indépendant. ( En plus d’un emploi jeune comme chargé du développement des NTIC dans une association. J’avais en charge la création des flyers, affiches et sites internet ) .

En 2004 je décide de me consacrer exclusivement à ma pratique de travailleur indépendant.

Durant cette période j’ai acquis une très grande expérience qui me permet d’aborder tout type de projets avec efficacité . Du print au film 3D HD , du jingle TV au documentaire , de la pub TV à l’animation interactive pour le web …

Ma formation Artistique , mon apprentissage autodidacte ainsi que mon activité de beta testeur m’ont permis d’avoir une très importante maîtrise d’ outils tel que 3DSMAX , Vray , FinalRender, Rayfire, Krakatoa pour n’en citer que quelques uns .

J’offre mes services de généraliste 3D et motion design en télétravail . N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par e-mail afin de m’exposer vos besoins . Je me ferais un plaisir de vous répondre rapidement et de collaborer avec vous.



Mes compétences :

Rendu 3d

Modélisation 3d

Texturing

Phoenix FD

Vray

Animation 3D

Impression 3D

Houdini FX

3DSMAX

REDSHIFT 3D