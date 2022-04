Guillaume GAILLARD

Spécialiste des qualifications d'équipements et tests en environnement, nous vous proposons des prestations globales à travers nos quatre principaux métiers (essais, conception, maintenance et métrologie).



Depuis 1986, nous vous proposons une approche globale pour la réalisation de vos essais pluridisciplanaires en environnements mécanique (vibrations, chocs, endurance, séisme, accélération constante), climatique et physico-chimique (climatique, corrosion, indice de protection IP, tenue aux fluides, chocs thermiques, tenue au feu, ensoleillement, vent de sable, décompression rapide) ainsi qu'en hydraulique et acoustique.



www.environnetech.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Rigueur

Suivi commercial et administratif

Autonomie professionnelle