Guillaume GAIRIN

Manager Européen Expert Service B2B parfaitement bilingue Anglais avec plus de 25 ans d'expérience en environnement International High-Tech et multi-culturel, Vente, Service, Opérations et General Management,

Responsabilités opérationnelles et fonctionnelles dans de grands groupes anglo-saxon et germaniques, dans des structures matricielles et pyramidales.

Très grande adaptabilité culturelle et compréhension des cultures business dans les différents pays d'Europe et d'Afrique.

Expert en Stratégie et Développement Business Service, Optimisation des Processus, Amélioration de la Productivité, Développement et Implémentation d'outils Service IT (logiciel mobilité, BaaN, SAP), Reporting des Ventes et suivi de Performance, Formation & Développement des Service Managers, Mise en place d'organisations opérationnelles efficaces, Développement et Promotion de nouvelles offres et prestations, Mesure de la Satisfaction Client, Reporting financier et opérationnel via KPIs, Service Pricing, Management à distance des filiales et des country managers



Mes compétences :

Service Management

Operations–Client Servicing

Analyse d'image

BaaN

Inventory

Microscopie Electronique

MEB

HVAC

SAP

Logistique

SAV

GTB, BMS, Controls

Customer Service

Gestion des opérations

Amélioration de process

Maintenance et Exploitation

Reporting financier

Indicateurs et reporting opérationnels