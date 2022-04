Guillaume GALASSO

Entré en 2003 en stage au sein de Crédit agricole SA, j'ai effectué une analyse de risque informatique (Méthode MESARI) sur le périmètre Messagerie Internationale SWIFT, ainsi qu'une optimisation des coûts d'impressions.



Embauché en octobre 2003 en période de gel des embauches, j'ai rapidement pris les fonctions de chef de projet puis d'adjoint au responsable de l'unité. J'ai pu ainsi participer activement à la mise en oeuvre de Bâle II (gestion du risque opérationnel) et notamment à la cartographie des processus bancaires.



De août 2005 à janvier 2008, j'ai été responsable d'une équipe de 4 personnes à horaires élargis (7h - 19h30) en charge de la gestion des incidents, problèmes et de la relation avec le GIE de production SILCA.



En 2006 et 2007, j'ai suivi le Cursus National Jeunes Managers de l'IFCAM (Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel) dans sa neuvième promotion. Notre sujet de mémoire était le Développement Durable, en particulier la capacité à mesurer et développer les pratiques Développement Durable des salariés du Groupe.



Depuis 2008, j'ai pris la responsabilité du Support Produit du CEDICAM, au sein de la DSI, ajoutant deux équipes de support à mon équipe initiale pour un total de 24 personnes. Depuis la gestion opérationnelle de plate-forme monétique à l'échelle nationale jusqu'à l'accès aux Systèmes de réglements organisés, nous couvrons l'ensemble des produits du CEDICAM.



Au sein de Credit Agricole Cards & Payments, ancien CEDICAM, je suis rattaché directement au DSI depuis octobre 2012 et suis chargé de déployer les processus (dont ITIL) et d'en assurer la mise en oeuvre au quotidien. Mes équipes s'assurent que les engagements pris sont respectés dans le delivery aussi bien projet (PMO et challenge des projets) que fonctionnement (gestionnaires de processus et Service Delivery Managers). Par ailleurs, je suis responsable de chantier et membre de comité PACTE, notre grand projet de transformation de l'entreprise !



Mes compétences :

ITIL

Support

DSI

PCA

Management

SWIFT

SEPA

Service client

Service delivery management

Outsourcing

Négociation

Business activity monitoring

Accompagnement au changement

Itsm