Guillaume GALLAS

Ayant effectué un cursus universitaire dans les spécialités de l'informatique et de la communication liés aux médias numériques, je me suis orienté dans les domaines de la gestion et du management afin de parfaire mon parcours professionnel.



Après une année en conduite d'activité et une autre sur un poste de management dans le secteur des télécoms dont l'activité principal est de réaliser des interventions concernant la boucle locale, cuivre ou fibre appartenant à Orange.



Je suis actuellement sur un poste de technicien support en Help-Desk dans le milieu de l’informatique et des télécoms avec des missions ponctuelles sur site.



Mes compétences :

PAO et systèmes de productions multimédia

HTML

Réseaux sociaux

Microsoft office

Wordpress

PHP / MYSQL

Montage vidéo et intégration web

Régisseur

Web Design

Audiovisuel

Gestion de la relation client

Informatique

Norme ISO 9001

Management opérationnel