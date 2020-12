Sylvie GHILARDI

Après 20 ans d'expérience dans les secteurs du bâtiment et de l'immobilier, j'apporte des solutions complètes et créatives aux promoteurs, pour toutes les étapes de montage de projets immobiliers et leur commercialisation.



Pour cela, trois structures :



1) Lagence immobilière CompletImmo : Voir notre site web https://completimmo.com/



cartes professionnelles Transaction/Location/syndic : CPI 2B02 2016 000009101 (CCI HAUTE CORSE)



- Recherche de foncier (C.U. opérationnels)

- Montage de projets immobiliers (étude de marché, budgets prévisionnels, analyses des offres..),

- Stratégie commerciale et commercialisation des logements

- Diffusion des annonces de commercialisation

- Rendez-vous clientèle

- Rédaction des contrats de réservation et suivi des dossiers acquéreurs

- Analyse de valeur locative et avis de valeurs pour les acquéreurs

- Gestion locative des logements pour le compte des acquéreurs investisseurs

- Assurance des loyers impayés

- Assurance Propriétaires non occupants

- Travaux modificatifs acquéreurs



2) Lagence Complet Courtage (courtage en assurances et crédits)

numéro Orias : 17000979



- Montage des dossiers d'assurances (D.O., RCMO, CNR, G.F.A, TRC) pour les promoteurs

- Montage des dossiers de crédits pour les acquéreurs

- Assurances emprunteurs



3) L'agence de communication Complet'Image 3D : voir notre site web https://completimage3d.com/



- marketing immobilier (analyse du marché et stratégies commerciales à mettre en oeuvre)

- Création de perspectives 3D (intérieures et extérieures) pour valorisation des projets immobiliers

- Création de visites virtuelles à 360 °

- Création de plans 3D des logements

- Création de vidéos 3D de projets immobiliers

- Reportage photos / vidéos de la commune du projet immobilier

- Community manager et communication en masse sur les réseaux sociaux

- Création de plans de vente

- Création de plaquettes commerciales

- Création de panneaux d'affichages, bâches et publicité sur lieu de vente