Guillaume GALLOT

Chef de projet au sein de l'équipe "Ingénierie des Technologies Industrielles et de la Robotisation" de Capacités, je m'occupe de l'automatisation et de la robotisation de process industriels.

Capacités à pour but:

- de valoriser et transférer les savoirs de l'Université de Nantes dans le monde industriel (création de prototypes ou de logiciels, dépôt de brevets,...)

- d'accompagner les entreprises dans leur R&D et leur innovation en mettant a leur service nos compétences et moyens



En parallèle, je suis Ingénieur Freelance en statut d'auto-entrepreneur. J'interviens sur plusieurs projets pour des entreprises, particulier ou associations. Ces projets sont de nature multiples:

- Création de systèmes électroniques

- Programmation de logiciels informatiques

- Programmation de site web



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement de process robotisés

Programmation C++

Robotique

Enseignement

Automatique

Recherche

Électronique