Guillaume GARCIA

Actuellement en poste chez Aricad, société grandissante dans le domaine de la CAO, je suis chargé des tâches suivantes :

- Accompagnement du commercial sur le plan technique pour la présentation des produits Autodesk (Product Design Suite, Factory Design Suite, Inventor, AutoCAD, Showcase, Vault...)

- Gestion de projets d'AV en accord avec le commercial

- Support technique sur les produits Autodesk

- Formation sur les produits Autodesk



Ces différentes tâches m'ont permis d'acquérir une vision globale du fonctionnement des BE, un très bon relationnel avec le client ainsi qu'une vision générale du métier de l’ingénierie sur plusieurs métiers différents.



Je suis amené à beaucoup me déplacer sur le territoire français, principalement dans le "Grand sud-est" (de Saint-Etienne à Nice)





Langues :



Anglais : Courant

Espagnol : scolaire



Mes compétences :

CAO

Conception

Ingénieur

Mécanique

AutoCAD

Autodesk Showcase

Autodesk inventor

Machines spéciales

Gestion de projet

Redaction de documents techniques et supports de c

Solidworks

PDM/PLM

CATIA