Guillaume GARCIA

Gérant et créateur de la Sté Viewcom depuis 2006.

Entreprise spécialisée dans le traitement acoustique et dans l impression numérique tous supports.

EXCLUSIVITE : impression sur panneaux muraux absorbants acoustique.

Site : http://www.decoacoustique.fr

La mise en place de matériaux absorbants tant aux plafonds que sur les murs(cadres photos), permet de limiter de façon impressionnante la pression acoustique ressentie, rendant l'espace chaleureux et agréable.



Exemples de traitements acoustiques : salles de restaurants, de réunion, hall d'accueil, bureaux, cantines scolaires, restauration d'entreprise,crèches, habitations...



Nous sommes à votre écoute pour règler vos nuisances sonores.



Mes compétences :

Traitement acoustique restaurant

réduction du bruit

traitement acoustique cantine scolaire

acoustique bureaux et salles de réunion