Guillaume GARDETTE

Je travaille depuis 9 ans au sein d'Alcatel-Lucent Enterprise.

Après l'expertise en intégration produit (OXE et Messagerie Unifiée) et de nombreux projets à travers l'Europe et l'Afrique du nord, j'ai eu en charge l'équipe des Services Professionels pour la région Allemagne-Suisse-Autriche.



Ensuite pendant quinze mois, après avoir quitté le coté opérationnel et Management de projets client, j'ai eu en charge la définition les offres de services d'intégration mais aussi les offres de Hardware Support ou de support software et Hardware de produit OEM.



Depuis peu, j'ai intégré l'équipe Qualité pour m'occuper en autres de sujets environementaux ou de Business Continuity Management.





Trilingue - Francais, anglais, allemand



