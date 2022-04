Guillaume GARGANI

Jeune diplômé d'une Maîtrise en droit privé et sciences criminelles.

Je veux construire un parcours professionnel ambitieux.

Autonome et responsable, je suis une personne curieuse à qui le défi ne fait pas peur.



Mes compétences juridiques me permettent d'apporter des solutions concrètes et opportunes à chaque situation.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit pénal

Procédure pénale et civile

Droit commercial

Sciences économiques

Procédures civiles d'exécution

Recouvrement de créances