Guillaume GARZINO

Diplome d'un master II de conception de systèmes mécaniques, de l'université UNIMECA;

j'ai acquis depuis l'obtention de mon diplôme bac+5 (Septembre 2008) une solide expérience en conception mécanique, et gestion de projet .

Chez le client EUROCOPTER via ASSYSTEM France, j' ai travaillé sur divers problematiques, au sein du departement stand-up et innovation.

Le role de ce departement est de demontrer la faisabilite, des nouvelles technologies, que ce soit en terme, de cout, et de masse embarquee.

Au sein du laboratoire LULI-Apollon (CNRS), spécialisé sur les lasers plasma, j ai participe au developpement du projet 10 Petawatts, qui a vocation d etre une installation de premier rang, sur divers thematiques, dont la majeure est l'acceleration de particules a haute energie, sur de courtes distances.

J ai integre la societe Meotec, cabinet de conseil operationel, en tant que consultant projet.dans le domaine de la conception mecanique chez le client Mecalectro (Fabricant d'Electro-aimants).

Tous ces postes m ont permis, de developper mon autonomie, et mon capacite à m' adapter rapidement sur divers projets.



Mes compétences :

Catia v4

Catia v5

Smarteam

Conception

Mécanique

Ingénierie

Vaccum

Automobile

Aéronautique

Installation de recherche laser/plasma

Gestion de projet

Électromécanique

SolidWorks

test labo