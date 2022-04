Guillaume GASMI

Fort de plus de deux ans d'expérience en tant qu'Acheteur International / Commercial Export dans le domaine du service aux industries de l'énergie à l'export, j'ai pu développer mes compétences en gestion des achats internationaux et à la vente sur la zone Afrique.

Cette double compétence me permet de travailler et d'être polyvalent à la fois sur la partie achat (gestion des appels d'offres internationaux, sourcing, RFQs, évaluation et négociation fournisseurs...) et sur la partie commerciale (prospection et développement, gestion de compte clés...).







Mes compétences :

Sourcing international

Prospection

Vente

Étude de marché

Développement commercial

Export

Commerce international

Marketing

Négociation

Achats

Télécommunications