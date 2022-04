Guillaume GASNIER

Spécialisé dans les solutions d'éclairage LED, distributeur de plusieurs marques d'éclairage aux professionnels.



Nous aidons toutes les entreprises Tertiaire, Industriel, Résidentiel, Eclairage public dans leur politique de réduction d'énergies.



Les différents atouts de l'éclairage LED :



-réduction de l'empreinte CO2.

-réduction de la puissance électrique active et reactive.

-mise en conformité selon le code du travail concernant l'éclairage des bâtiments

-réduction importante de la maintenance de l'éclairage.

-durée de vie importante (20 000 à 200 000 heures selon les produits).

-économies financières importantes de l'ordre de 20 à 80% sur le budget total d'éclairage.

-produits recyclables.



NEW GEN vous propose les meilleurs solutions d'eclairages LED pour réaliser des économies d'énergies dans le plus grand respect des normes relatives à l'éclairage.



Nos Sevices :



Réalisations d'Audits.

Etudes Dialux.

Bilans Financiers et ROI.

Mise en concurrence d'installateurs.

Comparaison entre les installations existantes avec nos éclairage LED.

Zones test...



Nos principaux partenaires :



NARVA-BEL, SPECTRUM, NOVADAY, LUG, SOITEC, HALLA, SORAA ....



Les meilleurs produits aux meilleurs prix.



Pour toutes demandes d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante :

newgenled@gmail.com

Ou par téléphone :

05.55.14.66.48



Parcours :



Dans les métiers de l'électricité depuis 10 ans, je me suis specialisé dans les éclairages de nouvelles générations.

Attaché aux nouvelles technologies et à l'environnement, je compte faire profiter de mon savoir sur celles ci en proposant des solutions d'économies d'énergies liés à l'éclairage.



Mes compétences :

dynamique

Etude d'éclairage

Audit des installations d'éclairage

Mise en valeur d'un batiment via l'éclairage