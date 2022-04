Guillaume GAUTIER

Titulaire d’une licence en Informatique, j’ai choisi de débuter un Master en apprentissage à partir de Septembre 2016, sur une durée de 24 mois, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d’acquérir les savoirs pratiques nécessaire à la construction de mon projet professionnel.



Tout au long de mes études j’ai eu l’occasion d’effectuer des missions professionnelles. Ayant suivi un IUT et une Licence Informatique j’ai créé plusieurs projets, seul ou en équipe, en relation avec des clients. De plus ces années m’ont permis de réaliser un stage de 3 mois dans l’entreprise des Gîtes de France du Morbihan en leur créant une application web permettant la vente de billet en ligne. Ce projet leur permettra de se développer dans un domaine innovant afin de rajeunir leur image. C’est dans cette dynamique que je souhaite apporter mes compétences et ainsi construire mon avenir professionnel.