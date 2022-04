Guillaume GEFFROY

Dans le secteur de la maintenance industrielle, chaudronnerie et tuyauterie depuis plus de 10 ans, j’ai eu une évolution constante dans les responsabilités qui m'ont été confiées.





Durant mon parcours j'ai pu développer et approfondir les compétences suivantes :



- aptitude à réaliser le pilotage et le suivi d'une affaire en intégrant les aspects commerciaux, techniques et financier.

- aptitude à Coordonner l'avancement des affaires.

- Méthodologie de gestion de projet

- aptitude à garantir la sécurité des hommes et des moyens, le respect de l'environnement et des réglementations.

- Motiver et dynamiser une équipe.

- Respecter le triptyque cout / délai / qualité

- organiser et superviser les activités et les interventions.

- prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

ArchiCAD