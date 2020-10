Guillaume GENDRE

Après une formation commerciale/marketing, j'ai fait mes armes dans la logistique ou je m'épanouis depuis 20 ans. Preparateur, approvisionneur, commercial puis responsable de site pour évoluer dernièrement dans la responsabilité de projets groupe. Tout un parcours qui m'aura permis d'étoffer mes connaissances aux contacts de multiples personnes dans des secteurs variés.



Mes savoirs et savoir-faire :

Pilotage de site logistique et de la performance

Management d'équipe

Analyse et reporting

Gestion budgétaire

informatique

Vente B2B

Inventaire

Orientation client