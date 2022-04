Guillaume GENDRE

Développeur web depuis 2005, j'ai commencé par le développement de sites et des applications web classiques chez DIXID, une agence spécialisée en ergonomie et design.



En 2010 je rejoints Haploid, une des premières entreprises française en développement mobile et me spécialise dans le développement d'applications hybrides, mêlant web et natif.



J'y acquiers une bonne connaissance du monde des applications mobiles, du Responsive Design et des spécificités du développement web dans ce milieu.



J’y exerce aussi en tant que “Scrum Master”, une méthode de gestion de projet Agile et gère des équipes multi-sites d’une dizaine de personnes, estime les charges de développement pour les nouveaux projets, participe à la rédaction des devis, etc.



Début 2013 je suis à l'origine du projet Cobalt, un framework open-source pour réaliser des applications hybrides fluides et simples à maintenir en combinant HTML5 et les technologies natives.



Début 2015, nous lançons une startup autour de ce produit : Kristal.io. Notre ambition : changer la façon dont on développe des applications mobiles grâce à l'outil Cobalt.



Mes compétences :

Actionscript

AJAX

Ajax Javascript

CSS

CSS3

Développeur Web

Django

Flex

HTML

Html5

Javascript

JQuery

JSON

Microsoft SQL

Mootools

Perl

PHP

Python

Shell

Web

XML

CSS 3

SQL

Scrum

Développement web

Informatique

Adobe Flex

Gestion de projet