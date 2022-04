Guillaume GENETET

Fort d'une expérience variée et d'excellentes compétences linguistiques, informatiques, éditoriales et de communication, je vous offre mes services en priorité dans le secteur du livre:



- Relecture, correction, traduction, édition de documents.

- Fonctions commerciales, marketing et management international.

- Communication, animation sur les réseaux sociaux, gestion et veille de l'information sur Internet.



Mes compétences :

Conseiller clientèle

Communication

Veille stratégique

Traduction

Adobe InDesign et Photoshop

Inkscape et The Gimp

Internet et réseaux sociaux

Microsoft Office Package

Translation

Librairie

Publishing

Comunicación

Edición