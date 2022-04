Guillaume GENTET

Technicien chimiste de contrôle qualité et production, avec 6 années dans l'industrie pharmaceutique où j'ai pu acquérir des compétences diverses:



-Laboratoire Contrôle Qualité, test physique, chimique, colorimétrique, tactile



-Production de médicament et vaccin



-Utilisation de cyclotron, de radioélément à rayonnement ionisant et gestion des déchets,



-Travail en zone d’atmosphère contrôlé (classe C), hotte à flux laminaire (classe A) et isolateur stérile.



-Colorimétrie



-Gestion de non-conformité



-Utilisation d'appareil de nettoyage à sec, autoclave



Mes compétences :

HPLC

Bonnes Pratiques de Fabrication

Contrôle qualité

Radioprotection