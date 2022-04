Guillaume GENTIL

Issue d'une formation en conception mécanique (Bac+3), je recherche un emploi dans le domaine de la CAO/DAO.



Spécialisé dans l'utilisation du logiciel ProEngineer (Creo, Windchill), je sais travailler avec d'autres outils : Catia, SolidWorks, AutoCAD.



Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir de bonnes compétences en modélisation et en cotation fonctionnelle. Je suis aujourd'hui capable d'étudier de façon autonome un cahier des charges afin de concevoir un produit respectueux des contraintes de fabrication.



Curieux de nature, je m'intéresse et m'adapte rapidement à tous les domaines (automobile, aéronautique, nautisme, moteur électromécanique,...) même si ma préférence va à l'automobile (moteur et chassis).



Jeunes et désireux d'aller de l'avant je souhaite m'investir dans un projet durable qui me permette de progresser dans le domaine de la conception mécanique.



Mes compétences :

Cotation fonctionnelle

Ingénierie

CAO

Dessin

Mécanique

Projeteur