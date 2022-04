Guillaume GENTIL

Je travaille depuis mai 2017 pour FARMEA, au sein du Groupe FAREVA, un des leaders mondiaux de la sous-traitance de produits pharmaceutiques. FARMEA, à Angers, fabrique et conditionne des médicaments, et dispose d'un centre de Développement pharmaceutique qui travaille pour plusieurs entreprises de FAREVA. Effectifs : environ 380 salariés.

Membre du CoDir, mon activité s'inscrit dans un contexte de forte croissance de l'activité de l'entreprise (+35% en un an), ce qui m'amène à participer à des réorganisations, à travailler sur le renforcement des compétences, et à beaucoup recruter avec l'encadrement (évolution des effectifs en CDI et CDD : + 25% en un an, + 100 salariés en 2 ans).



Auparavant, j'ai travaillé pendant 3 ans, à partir de début 2014, pour le Groupe PLASTIC OMNIUM, jusqu'aux fermetures successives des deux composantes de notre établissement (Centre Technique + Usine).

J'étais le Responsable Ressources Humaines & Sécurité de l'établissement Laval-Rennes (certifié ISO/TS 16949 et OHSAS 18001), membre du CoDir, avec un effectif de 250 salariés.



RESPONSABILITES EXERCEES avant 2014 :

- RRH & Responsable Sécurité (300 à 700 salariés : production, R&D, agence commerciale - sur 1 ou 2 sites),

- Adjoint du DRH France (7500 salariés - sur 15 sites),

- DRH régional (900 salariés : commerciaux, fonctions support et production - sur 7 sites),

pour des sociétés certifiées QSE, intervenant en BtoB et BtoC, dans des secteurs fortement concurrentiels : équipementier auto, textile, métallurgie, parachimie.



Fonctions exercées au sein de : COOPER STANDARD Automotive, DELPHI Automotive Systems, DMC (Dollfus-Mieg et Cie), TREFIMETAUX (Kabel Metal Europa), HENKEL.



PRATIQUE DU MULTI SITES et du multi sociétés (jusqu’à 7 sites de 80 à 200 salariés chacun, au sein de 3 sociétés du même Groupe).



PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE L'ANGLAIS. Diplôme "Cambridge Proficiency". TOEIC : 945 points.



Mes PRINCIPALES COMPETENCES, en tant que HR Business Partner :

- Conseiller et appuyer l'encadrement : dans l’application du droit social, dans la gestion des RH, et la conduite du changement.

- Recruter avec l'encadrement et ma Direction, pour renforcer les différentes équipes (Maintenance, Production, Assurance Qualité, Contrôle Qualité, Logistique, R&D, Comptabilité-Finance, ...) : Opérateurs, Techniciens, Chefs d'équipe, Responsables de secteurs, Ingénieurs et Cadres, Responsables de Services ou de Départements, Directeurs.

- Faire vivre le dialogue social en coordination étroite avec les managers : concilier les impératifs et objectifs de l’entreprise et la satisfaction du personnel en tenant compte de la législation sociale.

- Développer les ressources humaines : optimiser l’adéquation des ressources aux besoins de l’entreprise sur la base notamment des décisions issues des revues de personnel et sur la formation.

http://www.bretagne-economique.com/Actualite/formation/article/cooper-standard-automotive-35.html

- Améliorer la sécurité et les conditions de travail : assurer le respect des obligations légales et optimiser l’ensemble des facteurs de sécurité et conditions de travail.

- Assurer un bon niveau de communication interne : élaborer et proposer la politique d’information et de communication pour expliquer les enjeux d’entreprise et valoriser les réalisations, mettre en œuvre les actions de communication au plus près des besoins de l’encadrement et des équipes.



Expérience du MANAGEMENT DE TRANSITION : DRH & Chef de projets RH pour CONVERTEAM (ex ALSTOM POWER CONVERSION) et pour une PME familiale.

http://www.lexpress.fr/emploi/cadres-la-carte-de-l-interim_1004634.amp.html



Mes compétences :

Communication interne

Relations collectives de travail

Prévention des risques, hygiène et sécurité

Management d’une petite équipe RH

Supervision administration personnel & paie

Droit du travail

Communication RH

Développement RH

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Conseil & support pour les managers

Formation professionnelle

Recrutement