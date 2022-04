17 ans d'expérience dans le développement et la vente de services innovants aux entreprise : business développement, vente directe PME et Grands Comptes, vente indirecte, yield management, et financement de projets dans de petites entités et des directions de Grands Groupes.



Expérience à l'international (Hongrie, Russie, CEI).



Double compétence : développement commercial et gestion.

- Développement Commercial : management de forces de ventes directes & indirectes, animation d'écosystèmes partenaires

- International : création et animation de réseaux de distribution

- Structuration de l'activité : recrutements, process, tableaux de bord, finance.



Domaines d'intervention : Telecom, Machine to Machine, Industrie, Automobile, Eco-Innovations.



Diplômé de l’Edhec Lille. Membre de Paris Business Angel.



Amateur de sports : régates de voile, natation, haute montage et amateur de musique : pratique assidue de la guitare éléctrique … depuis quelques mois !



Profil complet sur linkedin : fr.linkedin.com/pub/guillaume-gentil/17/655/10/



Mes compétences :

Télécoms

Voile

M2M

Ventes directes

Management d'équipes commerciales et/ou techn

Ventes internationales

Management centre de profit

Business coaching

Stratégie commercial B to B

Management de l'innovation

Édition de logiciels

Informatique