Olivier TARBÉ DE SAINT HARDOUIN

Je dirige mon propre cabinet Axa Prévoyance et Patrimoine, spécialisé dans la protection financière des revenus et du patrimoine.



Exerçant en profession libérale, je suis rattaché au groupe Axa et spécialisé dans l'assurance des personnes.



J'interviens pour les chefs d'entreprise, les professions libérales et les cadres supérieurs, avec qui je réalise dans un premier temps un bilan sur mesure de leur situation sociale et patrimoniale, en abordant des sujets aussi cruciaux que la prévoyance, la retraite, ou la transmission du patrimoine.



Ceci leur permet de prendre les justes décisions concernant la protection de leur famille, de leur entreprise, du patrimoine et des revenus, et d'assurer une couverture sur mesure de leurs besoins.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

bourse

Prévoyance

Retraite

Sicav

Voile