Guillaume GERARD

Bonjour,



Je m'appelle Guillaume, je suis à la recherche d'un travail, en CDI en tant que cadreur / monteur.



J'ai obtenu grâce à mes formations et mes expériences professionnelles de nombreuses compétences dans le montage, la prise de vue, la prise de son et la réalisation.



La plupart de mes expériences professionnelles ont été effectuées dans le domaine institutionnel.



Pour plus d'informations sur mes compétences, voici le lien vers mon portfolio:

www.behance.net/Tchiko



Je maitrise les DSLR, et j'ai des connaissances dans les caméras Panasonic et la Sony FS7.

Concernant le montage, j'utilise principalement Adobe Premiere.



Mes compétences :

WordPress

HTML / CSS

Ecriture de scénario

Adobe Photoshop Lightroom

Final Cut Pro 7

Photographie

Adobe After Efects

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Microsoft Office

DSLR