Guillaume GERARD

Après un master en sciences et ingénierie de l'eau potable obtenu à l’école des PontsParisTech et une expérience de recherche très formatrice au sein du Laboratoire Eau Environnement Systèmes Urbains, j'ai choisi d'acquérir une nouvelle compétence en management. Je suis donc actuellement en master Management de l'innovation à l'Université Pierre et Marie Curie et à la recherche d'un stage qui me permettra d'exploiter au mieux ma double compétence scientifique et managériale.



Mes compétences :

Laboratoire Recherche et Développement

Chimie analytique

Rédaction de rapports

Synthèse chimique

Evaluation des risques en santé et environnem

Modélisation hydraulique

Eau et assainissement

Traitement des eaux

Gestion de projet