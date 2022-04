Guillaume GERARD

Ingénieur mécanique de formation, je me suis toujours intéressé aux outils informatiques liés à la conception et fabrication de toute sorte de biens. Après plusieurs années comme utilisateur de ces outils en tant que chef de projets ou en tant que constructeurs, je suis aujourd'hui administrateur des solutions Créo de PTC. En parallèle je gère toute la base de donne technique et le PLM (Windchill de PTC) d'une manufacture horlogère suisse.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Horlogerie

Production

FAO-CAM

Product Lifecycle Management

MySQL

CAO-CAD

Windchill